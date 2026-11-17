Citando a Al Jazeera, el corresponsal de esta cadena en Palestina dijo que los colonos sitiaron las casas de los palestinos en la zona de “Al-Duyuk al-Sufla” y dispararon con munición de guerra contra los ciudadanos.

Añadió que las fuerzas ocupantes cerraron la entrada sur de la ciudad de Jericó tras la difusión de la noticia de una operación de atropello.

El hospital estatal de Jericó confirmó el martirio de una mujer y las heridas de otras diez personas a causa del tiroteo de los colonos.

La Media Luna Roja Palestina también anunció que entre los heridos se observan un hombre anciano y una mujer. Yahya Mofarah, director del departamento de emergencias del hospital estatal de Jericó, dijo a los periodistas que esta mujer anciana fue martirizada tras recibir un disparo en la cabeza.