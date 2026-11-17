Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Desde hace años, un versículo del Corán circula de mano en mano como «prueba del menosprecio a la mujer»; un versículo que, de haber leído apenas unas palabras más allá, habría revelado un sentido completamente opuesto.

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» (1) sirvió de pretexto para acusar al Islam de haber colocado a la mujer bajo la autoridad del hombre; pero ¿de dónde nace esta acusación? No del propio versículo, sino de un proyecto intelectual que comenzó hace años bajo la consigna de la «igualdad» y que se detuvo justo en el punto donde debía haber visto las diferencias, y no las vio.

El feminismo, al negar las diferencias innatas entre la mujer y el hombre, no solo no prestó servicio a la mujer, sino que convirtió el mismo versículo que definía la responsabilidad del hombre hacia ella en un instrumento para menospreciarla. Este texto procura descorrer el velo de ese desplazamiento: el Islam no vio en la mujer un campo de cultivo, sino el eje de la creación; y quienes, en nombre de la defensa de la mujer, negaron sus diferencias, cometieron la mayor injusticia contra esa misma mujer.

Leamos correctamente el versículo

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ»: los hombres son qawwam (tutores y administradores de los asuntos) de las mujeres. Este versículo se ha presentado en repetidas ocasiones como prueba del «menosprecio a la mujer en el Islam». Sin embargo, si retrocedemos un poco, las dos cláusulas que le siguen de inmediato aclaran su sentido: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» y «بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». Es decir, esta tutela es condicionada y restringida: se debe a las diferencias que Dios ha establecido entre ambos y al compromiso del hombre de sufragar con sus bienes los gastos de la familia.

Por tanto, «qawwam» designa aquí una responsabilidad cuya condición previa es el gasto, y no un privilegio unilateral. El hombre está obligado a sostener económicamente a la familia y a responder ante ella; esto es responsabilidad, no signo de superioridad. Quienes consideran este versículo una prueba del «menosprecio a la mujer» han confundido, en realidad, la responsabilidad con el privilegio y el rol con la dignidad.

La diferencia en la creación: su sabiduría es la diferencia de misión, no de valor

En el Islam, la mujer y el hombre son totalmente iguales en dignidad humana y en valor espiritual. El Corán, en la sura Al-Ahzab, versículo 35, enumera diez cualidades espirituales idénticas para ambos sexos y les promete la misma recompensa. (2) En la sura Al Imran afirma expresamente que Dios no deja que se pierda la obra de ningún hacedor, sea hombre o mujer. (3)

Sin embargo, en la estructura corporal y en las características psicológicas, Dios ha establecido diferencias. El hombre suele poseer mayor fuerza física y mayor capacidad de decisión racional; la mujer goza de sentimientos más delicados, de una mayor capacidad de empatía y de la capacidad única de la maternidad. Estas diferencias son complementarias entre sí, no una relación de superior e inferior.

La sabiduría de esta diferencia es la diferencia de misión. Al hombre se le encomienda garantizar la seguridad económica y defender la integridad de la familia; a la mujer, criar a la nueva generación y crear el núcleo afectivo del hogar. Ninguno es superior al otro; ambos forman un mismo cuerpo con dos deberes distintos. Tal como ha señalado el Líder Supremo de la Revolución Islámica: «La igualdad entre la mujer y el hombre en los valores humanos e islámicos es una de las certezas del Islam y no hay en ello ninguna duda», y «la justicia de género es correcta, no la igualdad de género absoluta».

El papel central de la mujer en la familia y en la sociedad

En la familia, la mujer es el eje afectivo y el centro de la educación. Acerca de la personalidad y el lugar de la mujer en el hogar, en una recomendación de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) a uno de sus hijos se dice: «الْمَرْأَةُ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ» (4) — la mujer es una flor fragante, no una administradora dominante. El lugar de la maternidad en el Islam es tan elevado que el Profeta (PB), cuando se le preguntó tres veces «¿a quién debo hacer el bien?», respondió: «A tu madre», y la cuarta vez: «A tu padre». Este orden muestra la importancia incomparable del papel de la madre en la educación de la nueva generación y en la transmisión de los valores. (5)

Este papel no es solo «doméstico». La salud física y psíquica de la madre influye directamente en la salud de toda la familia. Los psicólogos de hoy también subrayan que, si la madre del hogar está bien, todos los miembros de la familia están bien. Una madre sana y serena construye una sociedad sana. Es un efecto indirecto pero fundamental, y ninguna institución ni empleo puede ocupar su lugar.

Por supuesto, la mujer también está presente en la sociedad. La Excelencia Fátima al-Zahra (P), en defensa de la wilaya (la tutela y autoridad legítima del Imam designado), pronunció el Sermón de Fadak, un ejemplo claro de la presencia activa de la mujer en el escenario político y social más importante de su época. El Islam ni confinó a la mujer en la casa ni la expulsó de ella; abrió ambos ámbitos para ella, pero dejó claras las prioridades y las responsabilidades.

El feminismo: la mayor injusticia cometida en nombre de la defensa de la mujer

Desde sus comienzos, el feminismo se construyó sobre la premisa de la «uniformidad entre la mujer y el hombre» e ignoró las diferencias innatas. Esta premisa era en apariencia «libertad», pero en la práctica impuso a la mujer el criterio masculino del éxito. La mujer debía competir en un terreno que no había sido diseñado para su estructura existencial. ¿El resultado? Para satisfacer estos criterios externos, las mujeres sacrificaron su papel de madres y esposas y, finalmente, acabaron sufriendo agotamiento y desorientación tanto en el entorno laboral como en la familia.

No se trata de una afirmación gratuita; puede sustentarse en numerosos documentos e investigaciones occidentales. Investigadores occidentales han informado de que la nueva generación de mujeres, como consecuencia de esta «libertad», se enfrenta a un aumento del sentimiento de soledad, al retraso en la formación de una familia y al deterioro de la salud mental.

Algunos pensadores occidentales han afirmado explícitamente que el feminismo «ha dañado a las mujeres» y que la mentira de la «uniformidad entre la mujer y el hombre» ha ocultado las necesidades físicas y emocionales únicas de las mujeres. Cuando el «éxito» se define únicamente en términos de empleo e ingresos, la maternidad se convierte en una «carga adicional», y esto es precisamente el menosprecio de los valores femeninos, no la realización de los derechos de la mujer. (6)

Con la consigna de la «igualdad», el feminismo negó en realidad las diferencias, y negar la diferencia equivale a negar la misión singular de la mujer. Si la mujer y el hombre fueran completamente idénticos, el papel materno, la sensibilidad femenina y la educación de la nueva generación perderían su sentido. Esta es la mayor injusticia contra la mujer, cuyo resultado no es otro que la reducción del valor de la identidad femenina en nombre de la libertad.

Conclusión

El versículo de los «qawwamun» es una responsabilidad confiada al hombre, y frente a ella los derechos de la mujer quedan plenamente preservados. La sabiduría de la diferencia en la creación es la diferencia de misión, no la diferencia de valor. En el Islam, la mujer no es ni un campo de cultivo ni una obrera de la sociedad; es el eje de la creación, tanto en la familia como en la sociedad. Y quienes, en nombre de la «defensa de la mujer», negaron las diferencias, asestaron en realidad el mayor golpe a la misma mujer a la que decían defender. El Islam acepta las diferencias, pero no establece discriminación alguna sobre esa base: diferencia en los roles, igualdad en la dignidad.

Zahra Salehifar

Notas: