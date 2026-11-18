Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Asociación Ahlul Bayt (PB) de Escocia, mediante la publicación de un mensaje, expresó sus condolencias por el fallecimiento del ayatolá Hosein Vahid Jorasani y rindió homenaje a la posición científica y espiritual de este destacado marya shií en el mundo.

En su mensaje, la asociación describió al ayatolá Hosein Vahid Jorasani como uno de los eruditos islámicos más destacados de la era contemporánea y escribió que dedicó más de un siglo de su vida al estudio, a la autoridad religiosa espiritual y al esfuerzo científico.

La Asociación Ahlul Bayt de Escocia, al referirse a su posición entre los musulmanes del mundo, subrayó que alcanzar tal posición solo es posible, en cada generación, para un reducido número de eruditos religiosos.

En otra parte del mensaje, se recuerda al ayatolá Hosein Vahid Jorasani como un jurista incansable y un autor prolífico, cuya posición moral y científica, más allá de las fronteras geográficas, atrajo hacia sí a seguidores y discípulos de todo el mundo.

La asociación, además, al expresar su solidaridad con la familia, los discípulos y las comunidades en duelo en todo el mundo, describió su fallecimiento como la pérdida de una personalidad de saber íntegro e incomparable.