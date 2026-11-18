Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Irán ataque a Estados Unidos con armas químicas o con una «bomba sucia» no constituyen simplemente una amenaza militar habitual. Estas palabras, sobre todo cuando se pronuncian sin presentar pruebas públicas y verificables, recuerdan una de las experiencias más peligrosas de la historia contemporánea: construir la imagen de una amenaza mortal procedente de otro país antes de justificar un ataque militar contra él. Una experiencia que el mundo presenció en 2003, durante el ataque de Estados Unidos contra Irak.

El 17 de noviembre de 2026, en respuesta a un informe de CNN sobre la afirmación de que Irán planea atacar a funcionarios estadounidenses, Trump amenazó con que, de producirse un ataque así, Irán pagaría un precio sin precedentes. Pero lo más importante es que, al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció que no se había identificado ninguna amenaza creíble contra el territorio de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, habló asimismo de la ausencia de una amenaza inminente contra Washington. Esta contradicción plantea una pregunta importante: ¿por qué, en ausencia de pruebas públicas de una amenaza inmediata, se recurre al lenguaje más amenazante?

La respuesta probable debe buscarse en la experiencia de Irak. El gobierno de George W. Bush justificó el ataque de 2003 destacando la afirmación de que existían armas de destrucción masiva; una afirmación cuyas supuestas reservas no fueron confirmadas por las investigaciones posteriores a la ocupación de Irak. La consecuencia de aquella guerra no fue solo la caída de un gobierno; fue la destrucción de infraestructuras, la expansión de la inseguridad y la muerte de un gran número de civiles. Un informe del Banco Mundial habla de al menos 180.000 civiles iraquíes muertos en la violencia de los años 2003 a 2017, y ello a pesar de que existen también numerosas pruebas e indicios fiables de que cerca de un millón de personas perdieron la vida durante la agresión y la presencia de Estados Unidos en Irak.

Tampoco puede pasarse por alto la contradicción histórica de Washington. Irán, país que en 1980 fue objeto de una agresión militar por parte de Irak, no tiene antecedentes de uso de la bomba atómica ni de la bomba sucia; en cambio, Estados Unidos es el único país que, en una guerra, empleó dos bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. El ejército estadounidense también utilizó en la guerra de Vietnam el Agente Naranja y otros defoliantes químicos; un asunto que incluso el Departamento de Asuntos de Veteranos de ese país ha documentado.

Este historial no se limita al pasado. Estados Unidos asumió la responsabilidad directa de amplias operaciones militares en las guerras de Afganistán e Irak y, en la guerra de Gaza, ha sido también un importante suministrador de armamento del régimen sionista. Reuters informó en junio de 2024 del envío de más de 10.000 bombas de 2.000 libras desde Estados Unidos a los territorios ocupados. En Irán, asimismo, el mortífero ataque contra la escuela de niñas de Minab y el ataque contra el complejo deportivo de Lamerd se convirtieron en objeto de examen por parte de organismos internacionales; un crimen que no ha dejado lugar a duda alguna sobre el carácter deliberado de esta lamentable tragedia.

Desde la perspectiva de la guerra cognitiva, el principal peligro de las palabras de Trump radica en el desplazamiento, en la opinión pública, de los lugares del acusado y de la víctima. Cuando Irán es presentado, sin documento público alguno, como una amenaza química o radiológica, se forma un terreno psicológico para aceptar acciones militares más severas. La repetición de términos como «bomba sucia», «amenaza mortal» y «respuesta sin precedentes» puede reducir la sensibilidad de la comunidad mundial ante las consecuencias de un posible ataque contra Irán y hacer que la guerra aparezca, en lugar de como una decisión ofensiva, como una reacción necesaria para evitar una catástrofe.

Por supuesto, todavía no puede afirmarse con certeza que las declaraciones de Trump formen parte de un plan firme de ataque a gran escala; pero la semejanza del mecanismo mediático de esta afirmación con la experiencia de la propaganda previa a la guerra de Irak es una seria señal de alarma. El peligro reside en que una acusación no probada vaya ocupando gradualmente el lugar de la realidad y que la opinión pública descubra la verdad cuando la guerra ya haya comenzado y la vida de miles de civiles esté en peligro.

La lección de Irak es clara: una guerra puede comenzar antes del disparo del primer misil, con la construcción de un relato. El mundo no debe permitir que la afirmación sobre armas de destrucción masiva, una vez más y sin pruebas independientes y verificables, se convierta en una licencia para ampliar la guerra y matar a civiles.