El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, afirmó el martes que más de 7100 personas han sido detenidas y se han dictado 466 penas de prisión debido a participar en movilizaciones y manifestaciones organizadas desde el 17 de octubre de 2026.

Según el ministro, se habían registrado 7184 detenciones, de las cuales 4523 fueron adultos y 2661 menores, lo que representa el 37 % de detenciones eran menores de edad.

Darmanin precisó que los procedimientos dieron lugar a 3053 procesamientos y 1217 medidas alternativas al procesamiento. De los procesados, 2301 personas fueron llevadas ante un magistrado.

También indicó que 209 adultos y 5 menores habían sido puestos en prisión preventiva con la esperanza de una posible condena.

En cuanto a las condenas, se dictaron 466 penas de prisión, incluidas 195 penas privativas de libertad y 111 penas con orden de detención inmediata. En total, 356 personas fueron privadas de libertad hasta el 16 de noviembre de 2026, de las cuales 186 fueron encarceladas, mientras que las demás fueron sometidas a medidas de prisión preventiva.

El ministro de Justicia recalcó que casi dos tercios de las cifras publicadas correspondían únicamente al 17 de octubre, e Indicó que las operaciones realizadas durante los fines de semana siguientes presentaban un perfil diferente, debido principalmente, en su opinión, a un cambio de estrategia del Ministerio del Interior.

Las protestas en Francia iniciaron a finales de septiembre, impulsadas por estudiantes de secundaria que pidieron mejoras educativas, y cambios en el acceso a las universidades.

Posteriormente, se ampliaron con la incorporación de los Chalecos Amarillos, movilizados contra el aumento de los precios de los combustibles.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la protesta de “fracaso colectivo”, en referencia a sus consecuencias para los estudiantes y los enfrentamientos con las fuerzas policiales.