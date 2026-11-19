POR MOHAMMAD REZA GILANI

La transformación del orden internacional plantea a México una pregunta fundamental: ¿cómo ampliar sus opciones de desarrollo sin quedar condicionado por la rivalidad entre las grandes potencias?

En su acercamiento a Asia, el país azteca encuentra oportunidades que trascienden el comercio y la inversión: la posibilidad de fortalecer la cooperación científica, tecnológica y productiva con economías emergentes, así como de impulsar nuevas alianzas entre América Latina y otras regiones del Sur Global. El desafío consiste en convertir esa diversificación diplomática en beneficios concretos para el desarrollo nacional.

La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente chino Xi Jinping, celebrada el 17 de noviembre en Shenzhen, representa una señal relevante en la evolución de las relaciones entre México y Asia. Más allá del encuentro bilateral, el diálogo refleja una realidad que adquiere cada vez mayor importancia: en un escenario internacional marcado por la competencia entre las grandes potencias, México busca ampliar sus espacios de cooperación y diversificar sus vínculos económicos y diplomáticos.

Durante el encuentro, ambos mandatarios expresaron su interés en profundizar la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología, la agricultura, la salud, la educación y las energías limpias. Se trata de sectores estratégicos para el desarrollo mexicano y que también forman parte de las transformaciones económicas que atraviesan distintas naciones asiáticas.

Sin embargo, el acercamiento con China ocurre en un contexto complejo. México mantiene una profunda integración económica con Estados Unidos y Canadá, mientras enfrenta presiones comerciales y políticas relacionadas con la competencia económica entre Washington y Pekín. Por ello, la pregunta no es simplemente si México debe acercarse a Asia, sino cómo puede hacerlo de manera compatible con sus intereses nacionales.

Entre la integración norteamericana y la diversificación asiática

La relación económica con Estados Unidos constituye uno de los principales pilares de la economía mexicana. La proximidad geográfica, las cadenas regionales de producción y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han configurado una integración industrial que difícilmente puede sustituirse en el corto plazo.

Pero la importancia de esta relación también plantea un desafío: una concentración excesiva de los vínculos comerciales puede limitar el margen de maniobra de México ante cambios en la política económica estadounidense.

Las tensiones comerciales, las amenazas arancelarias y la revisión del T-MEC muestran que las decisiones de Washington pueden tener consecuencias directas sobre sectores estratégicos de la economía mexicana. En este escenario, fortalecer las relaciones con Asia no necesariamente implica alejarse de América del Norte. Puede representar, más bien, una estrategia de diversificación que permita ampliar las alternativas de inversión, tecnología y acceso a mercados.

La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que México busca mantener su relación comercial con Estados Unidos, sin renunciar a la cooperación con China. Esta posición refleja el interés mexicano por evitar que la competencia entre las grandes potencias determine de manera exclusiva sus decisiones de política exterior.

China: oportunidades de cooperación y desafíos comerciales

China ocupa un lugar central en cualquier estrategia mexicana de acercamiento a Asia. Su capacidad industrial, sus avances tecnológicos y su presencia en sectores como las energías renovables, la infraestructura y la inteligencia artificial ofrecen oportunidades que México puede evaluar desde sus propias prioridades de desarrollo.

No obstante, la relación bilateral también presenta desequilibrios. El volumen de las importaciones mexicanas procedentes de China y la estructura del intercambio comercial plantean interrogantes sobre el fortalecimiento de la producción nacional y el valor agregado dentro de México.

Por ello, el desafío no consiste únicamente en incrementar el comercio bilateral, sino en construir una relación que genere beneficios productivos: transferencia tecnológica, formación de especialistas, desarrollo de proveedores mexicanos, inversión industrial y creación de empleos de calidad.

En este sentido, el Plan México puede convertirse en un instrumento para orientar la cooperación internacional hacia objetivos concretos de industrialización y desarrollo tecnológico. La apertura a la inversión extranjera, sin embargo, requiere reglas claras, evaluación de resultados y mecanismos que garanticen beneficios duraderos para la economía nacional.

Asia, además, no se limita a China. Países como Corea del Sur, Japón, India, Indonesia y Vietnam ofrecen experiencias y capacidades diferentes en materia de manufactura, innovación, infraestructura, educación y transición energética. Una política de diversificación que contemple a distintos socios permitiría a México ampliar sus opciones y evitar nuevas dependencias.

El Sur Global y la oportunidad de una cooperación horizontal

Más allá de la competencia entre Washington y Pekín, existe una dimensión estratégica que merece mayor atención: la posibilidad de fortalecer la cooperación entre los países del Sur Global.

América Latina, Asia y África comparten, pese a sus diferencias, desafíos relacionados con la industrialización, la desigualdad, la seguridad alimentaria, el acceso a tecnologías, la transición energética y la necesidad de ampliar su participación en la economía internacional.

La cooperación Sur-Sur puede contribuir a responder a estos desafíos mediante el intercambio de conocimientos, experiencias institucionales, capacidades científicas y proyectos productivos. Su valor no reside en sustituir unas relaciones de dependencia por otras, sino en construir asociaciones más equilibradas, basadas en el beneficio mutuo y el respeto a las prioridades nacionales.

México cuenta con experiencia institucional en este campo. A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el país ha impulsado proyectos de cooperación técnica y triangular, especialmente en América Latina y el Caribe. Esta experiencia podría proyectarse con mayor alcance hacia Asia y otras regiones del Sur Global.

La cooperación triangular también ofrece posibilidades importantes: México puede desarrollar proyectos con países asiáticos y organismos multilaterales para compartir conocimientos y capacidades con otras naciones latinoamericanas. De esta manera, el país no sería únicamente receptor de inversiones o tecnología, sino también un actor capaz de aportar experiencias y soluciones.

¿Qué lugar puede ocupar Irán en esta nueva dinámica?

En este panorama, Irán constituye un caso que merece atención dentro de una reflexión más amplia sobre las relaciones entre Asia y América Latina.

Con capacidades desarrolladas en ámbitos como la ciencia, la medicina, la industria farmacéutica, la agricultura y determinadas tecnologías, Irán podría explorar espacios de cooperación con países latinoamericanos, incluido México. El intercambio académico, la colaboración científica, la investigación agrícola y los vínculos culturales son algunas de las áreas que podrían estudiarse.

Naturalmente, cualquier iniciativa de esta naturaleza tendría que considerar las restricciones financieras y comerciales derivadas de las sanciones internacionales, así como las regulaciones mexicanas y los compromisos internacionales de ambas partes. Por eso, resulta fundamental distinguir entre las posibilidades de cooperación y los mecanismos concretos necesarios para hacerlas viables.

La relación entre México e Irán, que cuenta con una historia diplomática de más de un siglo, podría encontrar nuevas oportunidades en un contexto internacional que exige mayor diálogo entre regiones. No se trata de plantear alineamientos políticos, sino de reconocer que la cooperación científica, cultural y económica puede abrir espacios de entendimiento entre sociedades con trayectorias y experiencias diferentes.

Una política exterior con más opciones

El acercamiento de México a Asia plantea una oportunidad, pero también exige decisiones estratégicas. La diversificación de las relaciones internacionales no debe convertirse en una nueva dependencia ni en una reacción coyuntural a las tensiones con Estados Unidos.

El reto consiste en identificar qué alianzas contribuyen efectivamente al desarrollo nacional, cuáles permiten fortalecer las capacidades productivas mexicanas y cómo pueden traducirse en beneficios concretos para la población.

En un mundo cada vez más interdependiente, la autonomía no significa aislamiento. Significa contar con suficientes vínculos, capacidades y alternativas para tomar decisiones de acuerdo con los intereses nacionales.

México tiene una posición geográfica privilegiada, una importante base industrial, experiencia diplomática y vínculos históricos con distintas regiones del mundo. La articulación de estos recursos con una política de cooperación más amplia podría convertir su relación con Asia en algo más que una estrategia comercial.

La cuestión de fondo es si los países del Sur Global podrán transformar su creciente peso económico y demográfico en una mayor capacidad de cooperación y participación internacional. Para México, mirar hacia Asia puede ser también una oportunidad para mirar de otra manera hacia América Latina, África y otros socios con los que comparte desafíos de desarrollo.

El futuro de esta estrategia dependerá menos de los discursos sobre un nuevo orden mundial que de la capacidad de convertir las relaciones diplomáticas en proyectos concretos, equilibrados y sostenibles. En ese proceso, la cooperación Sur-Sur puede dejar de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta real de desarrollo.