La agencia France Press (AFP), citando a testigos presenciales, ha informado de que un rascacielos de Riad que alberga la sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí sufrió daños este jueves, tras registrarse una fuerte explosión en la capital y difundirse informaciones sobre un nuevo ataque procedente de Yemen.

“La fachada del edificio ha resultado dañada en varias plantas y las ventanas han quedado destrozadas”, declaró a AFP una fuente conocedora del incidente, que pidió mantener el anonimato.

Otras dos fuentes confirmaron también los daños en el edificio de 80 plantas del Fondo de Inversión Pública saudí, el rascacielos más alto del distrito financiero de Riad.

A principios de noviembre, otro rascacielos de la misma zona, perteneciente a la petrolera Aramco, resultó dañado en un ataque de las Fuerzas Armadas yemeníes.

Mientras tanto, ­el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de brigada Yahya Sari, ha anunciado ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid y el centro financiero de Riad, la capital saudí.

Según explicó, las operaciones se llevaron a cabo con un gran número de misiles de crucero que impactaron directamente y con precisión en sus objetivos. Sari señaló que los ataques forman parte de la respuesta a las ofensivas saudíes contra instalaciones civiles en Yemen.

La guerra se remonta a marzo de 2015, cuando Arabia Saudí y una coalición respaldada por Estados Unidos iniciaron una amplia campaña militar y un bloqueo contra Yemen con el objetivo de restablecer en Saná un gobierno afín a Riad. Pese a años de bombardeos y al empleo de armamento occidental avanzado, la coalición liderada por Arabia Saudí no ha logrado alcanzar sus objetivos declarados.

En los últimos días, las Fuerzas Armadas yemeníes han anunciado en varias ocasiones ataques contra instalaciones de la petrolera Aramco y estaciones de bombeo de petróleo situadas a lo largo del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí.

Asimismo, hace apenas unas horas, medios de comunicación informaron de la activación de las sirenas de alerta en Abha y Jamis Mushait, en Arabia Saudí, en medio de informaciones sobre fuertes explosiones en ambas localidades.

Las Fuerzas Armadas yemeníes han afirmado que el país continuará su lucha para hacer frente a la agresión y responder con operaciones más amplias, ataques más contundentes y acciones contra objetivos con mayor intensidad y efecto devastador.