Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La sesión del consejo municipal de Bagnolet, en el este de París, se convirtió en un escenario de polémica en torno al aumento del racismo y la islamofobia en Francia. Durante la sesión, Bayan Touazni, vicealcaldesa musulmana de esta ciudad, fue insultada ante los presentes por llevar hiyab. Los insultos llegaron hasta el extremo de cuestionar su derecho a ser miembro del consejo municipal, pese a haber sido elegida legalmente.

Touazni, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, relató los detalles de lo ocurrido en la sesión del 10 de noviembre en curso. Según su testimonio, uno de los asistentes, desde la zona del público, se levantó de su asiento y, en protesta por su presencia en el consejo por llevar hiyab, le dirigió declaraciones insultantes.

Afirmó que en ese momento sintió una profunda sensación de injusticia. Touazni subrayó que ha presentado una denuncia contra el agresor y que el ayuntamiento también ha decidido presentar una similar. Los procesos legales para dar seguimiento al caso y lograr que esta persona responda por sus actos continúan.

Insulto a los votantes

Touazni, quien fue elegida el pasado mes de marzo y es responsable de los expedientes de asuntos sociales y discapacidad, considera que el insulto no va dirigido únicamente a su persona, sino que apunta también a los votantes que la eligieron para que los representara.

Declaró a Al Jazeera: «La gente votó por mí para que fuera su representante. Por lo tanto, un insulto contra mí es un insulto contra todos aquellos a quienes represento».

Añadió que representa la diversidad étnica y religiosa de su ciudad y que ofenderla supone insultar a una parte de los habitantes que han depositado su confianza en ella.

La vicealcaldesa de Bagnolet subrayó asimismo que las leyes francesas no la obligan a quitarse el hiyab mientras desempeña sus funciones electivas. Según sus palabras, el principio de neutralidad religiosa abarca a los funcionarios y empleados del Estado, no a las autoridades que han accedido a su cargo mediante elecciones locales.

Aumento del racismo

Touazni no considera lo ocurrido al margen del clima político y social que predomina en Francia, un clima en el que, a su juicio, se asiste a un aumento del discurso racista y antimusulmán.

Afirmó: «Hoy en día el discurso racista se expresa abiertamente y sin ningún pudor. Lo ocurrido es un reflejo de la expansión del racismo y la islamofobia en la sociedad francesa».

En este contexto, Touazni se refirió al ataque perpetrado en la ciudad de Trappes, en el oeste de París, el pasado 23 de octubre, en el que, según los informes, un hombre africano murió y varias personas más, entre ellas una niña de 12 años, resultaron heridas por los disparos de un hombre armado de extrema derecha. Se dice que el atacante tenía como objetivo a musulmanes.

El incidente del insulto a Touazni se produjo en una sesión marcada por la tensión y las discrepancias en el seno de la coalición mayoritaria del consejo municipal de Bagnolet. Esta coalición está formada por el partido Los Verdes y el partido de izquierda Francia Insumisa. Las divergencias entre dos corrientes de este último habían derivado en un intercambio de acusaciones de racismo e intimidación.

El hiyab vuelve al centro de la controversia política

Este suceso coincide con el regreso del debate sobre el hiyab en Francia, un asunto que volvió a plantearse después de que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional reactivara su propuesta de prohibir el uso del hiyab en los espacios públicos. Este debate se desarrolla en un momento en que los partidos y corrientes políticas de Francia se preparan para las elecciones presidenciales de 2027 en este país.

Esta polémica ha vuelto a suscitar interrogantes sobre los límites y el alcance de la laicidad francesa, así como sobre la diferencia entre la neutralidad de las instituciones del Estado y el derecho de los ciudadanos electos a expresar sus creencias religiosas.

A pesar de los insultos a los que se ha enfrentado, Touazni afirma que no tiene intención de renunciar a su papel político. Asimismo, instó a las mujeres musulmanas que llevan hiyab a no apartarse del ámbito público bajo la presión de los discursos en su contra.

En un mensaje dirigido a estas mujeres, dijo: «No se rindan ni retrocedan. Hoy, más que nunca, necesitamos mantenernos unidos y firmes frente a este discurso racista e islamófobo, cada vez más extendido».