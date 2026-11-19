Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las personas vienen al mundo con la mente vacía. Para llenarla, es necesario proceder, en este orden, a través de la vista, el oído y la razón, y este es el orden al que también alude el Sagrado Corán: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Así, en la educación religiosa debe observarse este mismo orden, según se expone a continuación:

1- Método de presentación de modelos: En este método, la vista abarca los asuntos y la importancia del oído queda en segundo lugar. Según las narraciones religiosas, la primera vez que se planteó la enseñanza del wudu (la ablución ritual previa a la oración), Yibril realizó el wudu en persona ante el Profeta, y el Profeta lo vio, lo aprendió y lo puso en práctica. El propio Profeta dijo acerca de la oración: «Rezad tal como veis que yo rezo». Mediante la presentación de un modelo se puede enseñar con rapidez los asuntos religiosos a los niños y llevarlos a la acción, sobre todo porque el instinto de imitación en los niños es muy fuerte. Lo importante en este método es que el modelo sea íntegro y un ejemplo de la ética y las normas de conducta que la escuela de pensamiento aceptada respalda, pues cualquier error o descuido provoca una mala enseñanza y un reflejo indebido en la persona. Otro aspecto positivo es que la imitación del niño no siempre nace de la conciencia y el discernimiento. Por ello, al presentar el modelo y la conducta hay que prestar la máxima atención y, en asuntos como la oración (salat), el conocimiento de las cuestiones religiosas, el respeto a la justicia, la defensa de la verdad, la buena voluntad, la beneficencia, la ayuda a la gente, la nobleza de espíritu y el comportamiento social e islámico, enseñar con el ejemplo.

2- Método de enseñanza: Este método es, en realidad, complementario del anterior y, para los niños mayores, es incluso el preámbulo de la formación. Es decir, primero es necesario que el niño aprenda algo a través de la vista y el oído, y luego lo ponga en práctica. En este método, el objetivo es corregir la acción y la conducta mediante la advertencia y el recordatorio; es decir, que el acto que realiza la persona, en caso de error o equivocación, sea corregido y su defecto subsanado por el educador.

3- Método de la sugestión y la inculcación: Con este método se puede crear en la persona apego a la religión y a Dios. Mediante la mención de los versículos de Dios, de sus bondades y de sus favores, se puede infundir temor y recelo en el niño, o bien reavivar en su corazón el espíritu de esperanza. De este modo se puede sembrar en su corazón el amor de Dios y hacerle comprender el significado de amar y no amar a Dios, de manera que haga lo que Dios ama y no haga lo que Dios no ama. En este método, a veces la acción de la persona es elogiada de forma directa o indirecta y así ella se apega a la religión, de modo que el anhelo de apego a Dios se instala en su corazón y, sobre esa base, siente deleite y alegría.

4- Método de la narración de historias: Es un buen medio para estimular el pensamiento con vistas a la reflexión, la extracción de enseñanzas, el consuelo del ánimo, la guía desde el extravío, la sensibilidad ante los asuntos, la reflexión sobre el mundo interior y exterior, etcétera. A través de la historia se pueden aprender, en gran medida y de forma indirecta, las normas de la religión y aplicarlas a los asuntos de la vida.

Lo que debe tenerse en cuenta al emplear el método de la historia en la educación religiosa es lo siguiente:

1- La historia debe mostrar las buenas cualidades y los puntos sobresalientes.

2- Debe ser adecuada a la edad de quienes aprenden de ella una lección; por ejemplo, las historias para niños de tres años deben versar sobre la manera de comer, de acudir a una visita, de vestirse, de comportarse, la presentación de los fenómenos, los nombres de los objetos y cosas similares.

3- Cada historia debe narrarse en su momento oportuno y según la necesidad.

4- La historia debe tener una conclusión valiosa, y esas conclusiones deben mencionarse.

5- La historia no debe contener mala enseñanza ni propiciar desviaciones en las personas.

Métodos auxiliares en la educación religiosa: En este método, la propia persona desempeña un papel activo en los asuntos de la vida y en su propia formación, y el papel del educador, ya sea el maestro o los padres, ocupa un segundo lugar de importancia. En este camino se pueden emplear los siguientes métodos:

1- Recorrer los horizontes y las almas (el mundo exterior y el interior): La contemplación de los signos milagrosos, que son manifestaciones del poder eterno, produce en el ser humano una transformación en virtud de la cual se ve obligado a la alabanza y la veneración. La observación de la naturaleza es más eficaz que el razonamiento intelectual, y a través de lo perceptible se puede conocer mejor y en mayor medida a Dios y comprender su amor y su castigo. Numerosos versículos del Sagrado Corán invitan a las personas a recorrer los horizontes y las almas.

Por ejemplo, dice: «Viajad por la tierra y ved cuál fue el final de quienes os precedieron en este mundo. Mirad la creación del camello, el cielo elevado y la tierra extendida, y observad con atención vuestro propio ser…». El resultado de este recorrido es la percepción y la intuición, la gnosis (irfan) y el sentimiento y, como consecuencia, la conciencia y la comprensión de la verdad de los asuntos.

2- Reflexión y meditación: Se ha considerado al ser humano un animal pensante, y el pensamiento es una especie de habla y razonamiento sin voz. Los elementos principales del pensamiento son la motivación y el objetivo, y el camino para crearlos es la atención al detalle y a las relaciones existentes entre los fenómenos, la iniciativa y el hallazgo de la solución adecuada. Lo que hace posible el pensamiento es la adquisición de conocimientos, los estímulos sensoriales, el pensamiento crítico, los ideales y las aspiraciones, y un ambiente cultural favorable. Naturalmente, lo que aparta al ser humano del pensamiento es el miedo y la ansiedad, la coacción y la aversión, y el peso de la responsabilidad. En el camino de la educación, el educador debe llevar al educando a reflexionar sobre un acto realizado: si es erróneo o acertado. Una de las posibilidades positivas en este asunto es que el pensamiento no está sujeto al tiempo ni al espacio y, por ello, goza de un horizonte muy amplio. El Sagrado Corán, en el curso de la educación, invita en numerosos versículos a la reflexión y la meditación sobre los asuntos.

3- Extracción de enseñanzas: Consiste en tomar lección de la observación de aquello que existe en su entorno, de las transformaciones y cambios que ocurren en la vida de las personas, los animales y las plantas, y, a partir de esa comprensión, esclarecer su propio camino de vida y hallar, en realidad, razones para su conducta y su línea de acción.

4- Ensayo y experiencia: La razón no es el único medio para descubrir las verdades y alcanzarlas, sino que el sentido también es un medio valioso en este ámbito. La realidad es que el ser humano confía menos en lo que se dice y se oye, y la certeza del corazón se alcanza cuando ve con sus propios ojos lo que ha oído y lo comprueba y experimenta con sus propias manos. Mediante el ensayo y la experiencia se procura al ser humano la serenidad del pensamiento. En la historia del Profeta Ibrahim (P), la certeza se obtuvo para Ibrahim (P) a través de la observación y la experiencia.

5- Razonamiento y argumentación: Consiste en emplear la sabiduría en los asuntos y utilizar la lógica y las facultades interiores para descubrir las verdades. A través del razonamiento y la argumentación se pueden comprender las relaciones de causa y efecto de las cosas y, al aceptar las normas y hacerlas efectivas en los asuntos, satisfacer y persuadir a la conciencia.

La prueba demostrativa (burhan) consuela el alma del ser humano y otorga a los miembros el poder y la confianza para actuar conforme a aquello en lo que su ser cree. En el Sagrado Corán también se ha prestado una atención profunda al asunto de la argumentación y la prueba demostrativa.

Extraído del sitio web Shia Quest.