Cada 20 de noviembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Infancia para reivindicar los derechos de los menores a la vida, la salud, la educación y la protección. Sin embargo, en Asia Occidental, esta jornada vuelve a estar marcada por el sufrimiento de miles de niños que crecen entre los escombros y la incertidumbre, mientras las organizaciones internacionales alertan de las consecuencias cada vez más graves de los conflictos sobre las nuevas generaciones.

Ataques israelíes han dejado a los niños de Gaza sin futuro

La Franja de Gaza concentra una de las tragedias infantiles más devastadoras de los últimos años. Según datos de la Oficina Central Palestina de Estadísticas, hasta finales de 2025 al menos 21 283 niños habían muerto en Gaza y otros 237 en Cisjordania durante las agresiones del régimen israelí. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés) informó de que, hasta el 30 de junio de 2026, alrededor de 21 700 menores palestinos habían perdido la vida en Gaza y más de 45 000 habían resultado heridos desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre.

La destrucción de escuelas, hospitales y viviendas ha privado a miles de menores de condiciones básicas para vivir y desarrollarse. La falta de alimentos y agua potable, los desplazamientos forzosos y la pérdida de familiares han agravado su sufrimiento, mientras que la interrupción de las clases y la exposición constante a la violencia amenazan con dejar profundas secuelas psicológicas y educativas en toda una generación.

La infancia libanesa paga un alto precio por la ofensiva israelí

En Líbano, los ataques israelíes han dejado un elevado número de víctimas entre los menores. Unicef ha informado de que, desde octubre de 2023, más de 316 niños han muerto y otros 1450 han resultado heridos. Durante los periodos de mayor intensidad de los ataques, el organismo llegó a registrar una media superior a tres niños muertos cada día.

La escalada iniciada el 28 de febrero de 2026 agravó aún más la situación. Según Unicef, para el 11 de marzo ya habían muerto 91 niños en el país. Además, la organización denunció que los bombardeos israelíes del 9 de abril acabaron con la vida de 33 menores y dejaron 153 heridos, en una jornada especialmente mortífera para la población infantil. Con estas víctimas, el número de niños muertos o heridos en Líbano desde el 2 de marzo ascendía a 600, lo que refleja el devastador impacto de la ofensiva sobre la población infantil.

Población infantil yemení queda atrapada entre la guerra y la pobreza

Yemen también se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis humanitaria en la región. Años de guerra y dificultades económicas han expuesto a los niños a la desnutrición, la interrupción de su educación, la falta de atención médica y la inseguridad. A esta situación se han sumado los ataques aéreos de Estados Unidos y el régimen israelí, que han agravado aún más las difíciles condiciones de vida de la población infantil.

En marzo de 2025, bombardeos estadounidenses contra la provincia de Saada causaron la muerte de al menos dos niños, de seis y ocho años. Meses después, los ataques israelíes contra Saná y Al-Yauf dejaron cinco menores muertos y otros 31 heridos, según datos del Ministerio de Salud yemení citados por la cadena catarí Al Jazeera.

El impacto de la violencia se refleja también en las cifras acumuladas. Según la oenegé Save the Children, al menos 103 niños murieron y otros 246 resultaron heridos en Yemen durante 2025. A las consecuencias directas de los bombardeos se suman la pobreza, la falta de servicios esenciales y las dificultades para acceder a alimentos, atención médica y educación.

Ataque de EEUU e Israel convirtió la escuela de Minab en tumba infantil

En Irán, uno de los episodios más trágicos tuvo lugar el 28 de febrero de 2026, primer día de la agresión estadounidense-israelí, cuando la escuela primaria Shayare Tayebe, en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgán, fue atacada. El bombardeo causó la muerte de decenas de alumnas y convirtió un centro educativo en escenario de una tragedia que conmocionó al país.

La agencia turca Anadolu, citando a las cifras del Ministerio de Salud iraní, ha subrayado que desde el comienzo de las agresiones estadunidense-israelíes, 210 niños han muerto y otros 1510 han resultado heridos. La BBC también recogió los testimonios de familiares, docentes y equipos de rescate en un reportaje publicado el 23 de julio de 2026, en el que las familias de menores fallecidos en el ataque a la escuela de Minab reclamaban justicia.

Las imágenes de las aulas destruidas, los dibujos que aún permanecen en las paredes y las pequeñas tumbas de los alumnos reflejan la dimensión humana de esta tragedia. Eran niños que, en lugar de armas, llevaban lápices y cuadernos en sus manos, y una escuela que debía ser un espacio de aprendizaje y desarrollo terminó convertida en un escenario mortal.

La comunidad internacional sigue sin garantizar protección de los menores

Las cifras y los testimonios procedentes de estos países muestran que los niños continúan soportando una parte desproporcionada de las consecuencias de los conflictos armados. Unicef advirtió el 11 de marzo de 2026 de que, durante los primeros diez días de la escalada regional, más de 1100 niños habían muerto o resultado heridos en distintos países, incluidos 200 menores fallecidos en Irán.

Aunque ninguna estadística puede reflejar plenamente la magnitud de esta tragedia, el Día Mundial de la Infancia constituye una oportunidad para recordar los nombres y los rostros de los niños que ya no están entre nosotros y cuyas familias, en lugar de escuchar sus risas, siguen oyendo el estruendo de los escombros y las explosiones.

Un niño palestino busca a sus familiares entre los escombros; otro libanés pierde la vida bajo los bombardeos; un menor yemení crece entre la pobreza y la violencia, y una niña iraní sale de casa rumbo a la escuela sin saber que no regresará. Son distintas historias marcadas por una misma realidad: la infancia sigue pagando el precio de las guerras.

Ante esta tragedia, cabe preguntarse ¿hasta qué punto los mecanismos internacionales de protección de la infancia han logrado salvaguardar la vida de los menores? Pese a la existencia de numerosos tratados y compromisos internacionales, los niños siguen siendo víctimas de las agresiones militares de Estados Unidos e Israel, mientras su derecho fundamental a vivir, crecer y recibir protección continúa sin garantías.