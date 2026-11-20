Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Salud de Gaza, al condenar la prórroga de seis meses de la detención del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, anunció que 81 integrantes del personal sanitario siguen enfrentándose, en las cárceles del régimen sionista, a torturas, privación de atención médica y condiciones inhumanas.

El Ministerio subrayó que la prórroga de la detención de Abu Safiya, sin que se le haya notificado cargo alguno ni se haya celebrado juicio, constituye una violación flagrante de las leyes y los convenios internacionales sobre la protección del personal médico y humanitario, y forma parte de la política sistemática del régimen sionista contra el sistema sanitario palestino.

El Ministerio de Salud de Gaza responsabilizó al régimen sionista de la vida y la salud de los médicos y del personal sanitario detenidos, y exigió su liberación inmediata e incondicional.

El Ministerio también pidió a la Organización Mundial de la Salud, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que intervengan de forma urgente para examinar la situación física y jurídica de los detenidos, y que actúen para poner fin a las violaciones de sus derechos y garantizar la protección internacional del personal sanitario y de los centros médicos palestinos.