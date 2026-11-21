Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Sheij Ali Al-Khatib, en los sermones de la oración del viernes celebrados en la sede de dicho Consejo, con motivo del 83.º aniversario de la independencia de Líbano, instó a las autoridades del país a leer con detenimiento los acontecimientos regionales e internacionales, y a abandonar las apuestas perjudiciales, la sumisión a los dictados extranjeros y el sermoneo a los shiíes libaneses, que han pagado un alto precio por la defensa de la patria.

Al referirse al aniversario de la independencia de Líbano, el Sheij Al-Khatib señaló: «La independencia, en su esencia, no es solo una fecha en los discursos ni un día festivo en el calendario, sino una voluntad real de liberarse de todas las formas de dependencia y dominación extranjera, y un compromiso firme de proteger la tierra y al ser humano y de salvaguardar la decisión nacional libre». Elogió la postura del comandante del Ejército, el general Rodolphe Haykal, a este respecto.

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií añadió: «Durante décadas, los libaneses han pagado un alto precio por consolidar esta independencia y por defender las fronteras y la soberanía de la patria frente a las ambiciones y agresiones reiteradas, y la Resistencia siempre ha estado en primera línea defendiendo la patria y todo su territorio».

Al subrayar que las presiones políticas, económicas y de seguridad responden a un intento manifiesto de eclipsar a Líbano, afirmó: «Las autoridades deben dejar de someterse a los dictados de Estados Unidos, que atrapan a Líbano en posiciones infructuosas, y abstenerse de dar lecciones y sermones a los shiíes libaneses, que han pagado un precio muy alto por la defensa del país». Según las palabras atribuidas a la máxima autoridad religiosa shií, los shiíes no han entrado en ninguna guerra inútil, y las afirmaciones en sentido contrario carecen de veracidad.

El Sheij Al-Khatib, al señalar la necesidad de analizar con detenimiento los acontecimientos internacionales, entre ellos los resultados de las elecciones en Estados Unidos e Israel, la firmeza de Irán y del Eje de la Resistencia y la evolución de la situación en Yemen, declaró: «Hemos sido testigos de la primera cumbre histórica de su clase entre tres grandes potencias mundiales en China. Creemos que, si Estados Unidos hubiera alcanzado sus objetivos al inicio de la guerra contra la República Islámica de Irán, esta cumbre no se habría celebrado y los estadounidenses no habrían participado en ella. Es lamentable que las autoridades libanesas se crezcan frente a una parte de su propio pueblo, mientras sus aliados en el exterior buscan una salida digna de esta guerra agresiva».

Asimismo, subrayó: «Ya no es admisible que las autoridades de Líbano aborden la situación con una política de “espera” y de apuestas sobre cambios externos. La historia de Líbano está repleta de experiencias que demuestran que apoyarse en el exterior, aunque resulte seductor en un momento político, se convierte pronto en un precio que el pueblo libanés paga con su seguridad, su estabilidad, su soberanía y su futuro».

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií concluyó: «La verdadera independencia se completa cuando el ciudadano en este país se siente seguro, estable y digno, y cuando las decisiones del Estado nacen de los intereses de Líbano y de su pueblo, y no de los cálculos extranjeros».

Además, aludió a la postura del comandante del Ejército, el general Rodolphe Haykal, quien había afirmado: «La independencia solo se completa con la liberación de la tierra y la extensión de la soberanía del Estado sobre todo el territorio del país».