Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Coincidiendo con la creciente ola de descontento social en los países europeos, jóvenes de cerca de 20 países del continente han expresado, mediante manifestaciones y huelgas coordinadas, su rechazo al aumento del gasto militar, a la carestía de la vida, a la crisis de la vivienda y al deterioro de los servicios públicos.

Las protestas comenzaron el viernes 20 de noviembre bajo el lema «Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras» y está previsto que continúen también los días 21 y 22 de noviembre. Sindicatos, asociaciones y organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios figuran entre los organizadores de este movimiento de protesta.

En Italia, decenas de miles de personas se manifestaron en las ciudades de Roma y Milán. El sindicato CGIL informó de la celebración de unas 100 concentraciones en todo el país, con la participación de más de un millón de personas. Los manifestantes, además de oponerse al aumento del presupuesto armamentístico y al coste de la vida, exigieron un cambio en las políticas económicas y sociales del Gobierno.

En Alemania, el colectivo «GenZ regelt» informó de la participación de unas 21.000 personas en las protestas celebradas en 70 ciudades. Cerca de un millar de jóvenes se concentraron en Berlín contra el proceso de rearme y la posible vuelta del servicio militar obligatorio. Los manifestantes subrayaron asimismo la necesidad de invertir en educación y se opusieron a los recortes de los presupuestos públicos.

En Francia, coincidiendo con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, centenares de jóvenes se manifestaron en París contra la militarización de la sociedad y en apoyo del futuro de las nuevas generaciones. En España, centenares de personas protestaron en Madrid contra el aumento del gasto militar y reclamaron el fortalecimiento de la educación pública y la mejora de la situación de los centros educativos.

En Inglaterra, centenares de personas, entre ellas estudiantes, se concentraron en Londres bajo el lema «Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras». Además de oponerse a las políticas militares, los manifestantes alertaron sobre las deudas educativas de los jóvenes, la crisis energética, el aumento del coste de la vida y las consecuencias de la crisis climática.

Simultáneamente, sindicatos y organizaciones activas en el ámbito de la vivienda de siete países europeos —Bélgica, Inglaterra, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal— plantearon seis reivindicaciones comunes, entre ellas la garantía de vivienda para todos, la reducción de los precios, el aumento de los salarios, impuestos a los más ricos y el fin de las políticas armamentísticas.

Sylvain Boulouque, historiador francés, al referirse a las características de estas protestas, consideró que su coordinación europea es un fenómeno digno de atención y subrayó que uno de los ejes comunes de las manifestaciones es la desconfianza hacia las fuerzas del orden y los poseedores del poder.

Según el informe publicado, las protestas no se detendrán con el fin de semana; en Bélgica también se han programado para el lunes otras huelgas y concentraciones.