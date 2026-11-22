Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, en respuesta a las afirmaciones de Arabia Saudí sobre una supuesta amenaza contra la venerada La Meca, calificó estas acusaciones de «gran calumnia» y subrayó que el pueblo yemení respeta todos los lugares sagrados del islam, y que las operaciones militares de su país tienen como único objetivo las instalaciones petroleras y las bases militares saudíes.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, rechazó en un comunicado, en la noche del sábado 21 de noviembre, las afirmaciones formuladas por Arabia Saudí sobre la existencia de una amenaza contra la venerada La Meca, y declaró: «Ningún peligro amenaza a La Meca, salvo el que proviene del régimen criminal de Al Saud».

Según informó el sitio de noticias «Saba», al subrayar el lugar que ocupan los lugares sagrados del islam para el pueblo yemení, afirmó que la nación yemení profesa respeto a La Meca y a todos los santuarios de los musulmanes, y que las acusaciones de Arabia Saudí sobre una amenaza contra estas zonas constituyen una gran calumnia, carente de todo fundamento.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, al explicar los objetivos de las operaciones militares de su país, declaró asimismo que los ataques de las fuerzas yemeníes tienen como único blanco las instalaciones petroleras y las bases militares de Arabia Saudí, y que los lugares sagrados del islam no figuran en la lista de objetivos de estas operaciones.

Estas declaraciones se producen en un contexto de intensificación de los enfrentamientos entre las fuerzas de la resistencia yemení y los saudíes, en el que la seguridad de La Meca se ha convertido en uno de los ejes de la disputa mediática y política entre ambas partes. Los funcionarios saudíes habían afirmado anteriormente haber interceptado misiles y drones de las fuerzas yemeníes en dirección a las zonas sagradas, afirmaciones que Saná ha rechazado en reiteradas ocasiones.

En uno de los episodios de esta disputa, Arabia Saudí anunció en septiembre pasado que había interceptado un dron atribuido a las fuerzas yemeníes antes de que entrara en el espacio aéreo restringido de La Meca. Por su parte, las fuerzas yemeníes declararon que sus operaciones se dirigían contra centros militares y petroleros de Arabia Saudí.