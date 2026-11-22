Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbayt (PB) – ABNA –, la cumbre de Madrid, celebrada durante los últimos dos días con la presencia de destacadas personalidades parlamentarias, políticas, jurídicas y académicas de países europeos y de otras naciones del mundo, y con la participación de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, subrayó la necesidad de pasar de la fase del apoyo popular y las condenas políticas a la de las medidas concretas.

De acuerdo con el informe, los participantes en la cumbre reclamaron que se ponga fin a la exportación de armas a los territorios ocupados, que se juzgue a los autores de crímenes de guerra y que se trabaje para acabar con los ocupantes y garantizar los derechos del pueblo palestino.

Durante las sesiones de la cumbre se hizo hincapié en la responsabilidad política y jurídica de los países europeos ante los crímenes del régimen sionista, habida cuenta de la persistencia de la catastrófica situación en la Franja de Gaza, de la expansión de los asentamientos y de la confiscación de las tierras de los palestinos.

Los participantes afirmaron con firmeza que los países europeos deben detener la cooperación militar con el régimen sionista.