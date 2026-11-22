Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Intelectuales, artistas y miembros de las comunidades cubana y boliviana celebraron en La Paz una jornada de solidaridad con Cuba, en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro, para rechazar el bloqueo económico estadounidense y las amenazas de una intervención militar impulsadas por Donald Trump.

Durante el encuentro se recaudaron fondos para ayuda humanitaria a la isla y se expresó el respaldo a la soberanía cubana. La iniciativa se desarrolla en un contexto de agravamiento de la crisis energética y de escasez de combustible y medicamentos, mientras las sanciones estadounidenses siguen afectando a la población cubana.