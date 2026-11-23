Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheij Ahmad Qabalan, en un comunicado dirigido a Joseph Aoun, afirmó: «No existe ningún tipo de injerencia impuesta por parte de Irán; se trata, más bien, de una corriente de resistencia libanesa que durante décadas combatió al régimen ocupante de Israel y realizó grandes sacrificios para derrotar al ejército sionista».

Añadió que esta Resistencia, con la ayuda de Dios y el respaldo de Teherán, devolvió el Líbano y su capital, Beirut, a los libaneses, y restituyó la autoridad nacional al país, después de que la autoridad del Estado hubiera quedado cautiva, de forma estremecedora, en las garras de los ocupantes sionistas y terroristas.

El muftí yafarí del Líbano, al referirse a las acciones de la Resistencia en las guerras recientes, declaró que estas colocaron al Líbano en el centro de epopeyas y de milagros excepcionales en el mundo.

Dirigiéndose a Joseph Aoun, recalcó: «El precio que pagaron Hezbolá, el Movimiento Amal y sus partidarios fue para que el Líbano, la región de Oriente Medio y la persona de Su Excelencia en el Palacio de Baabda permanecieran a salvo del proyecto estadounidense-sionista-atlantista más peligroso, que pretende engullir a toda la región, incluido el Líbano».

El Sheij Qabalan señaló que la Resistencia, en esta guerra decisiva, hizo fracasar los proyectos más peligrosos de la «Gran Israel» y, junto con Irán, forjó un logro de gran magnitud que los mayores ejércitos del mundo no son capaces de alcanzar.

Según sus palabras, esto impidió la ejecución del proyecto de cambiar el mapa de Oriente Medio por parte de Tel Aviv y la OTAN, un proyecto que tenía como objetivo al Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Irak y todos los países de la región.

En otra parte de sus declaraciones, al elogiar el papel de Nabih Berri como una de las figuras históricas más destacadas y defensor de la soberanía nacional que devolvió la independencia al país, subrayó que la ayuda de Teherán en este ámbito fue la columna vertebral para quebrar la maquinaria de guerra de los ocupantes.

El Sheij Qabalan recordó que Teherán brindó este apoyo en un momento en que la mayor parte del mundo y de los árabes habían dejado solo al Líbano ocupado, mientras que Washington sigue siendo el socio cercano de toda ocupación y agresión sionista contra el Líbano.

El muftí yafarí del Líbano, para concluir, pidió al presidente libanés que pronunciara, al menos, una palabra de lealtad. Asimismo, recordó que la historia de los grandes acontecimientos mundiales dará testimonio en el futuro de que, en el mundo de los seres humanos, no hubo honor, dignidad ni firmeza mayores que los sacrificios de la Resistencia libanesa.