El segundo general de brigada Hosein Mohebi publicó el domingo por la noche, en su cuenta de X, una imagen en la que se observa un misil desde la perspectiva de un avión no tripulado.

“La última imagen que un operador de drones MQ-9 ve en su pantalla antes de que la aeronave sea destruida”, escribió con sarcasmo el vocero del Cuerpo de Guardianes de Irán.

El general Mohebi ha publicado este mensaje en alusión a los recientes derribos de aeronaves no tripuladas estadounidenses por parte de las fuerzas antiaéreas de Irán.

Las fuerzas de defensa antiaérea de Irán han intensificado la interceptación de aeronaves no tripuladas estadounidenses que sobrevuelan el espacio aéreo iraní. En este contexto, el CGRI ha informado de la destrucción de 78 drones estadounidenses de los modelos MQ-9 Reaper y MQ-1 Predator, utilizados por el ejército de Estados Unidos para misiones de vigilancia, reconocimiento y agresivas.

Según el balance difundido por el CGRI, del total de aeronaves derribadas, 58 corresponden al modelo MQ-9 y otras 20 al MQ-1. Estas cifras reflejan el alcance de las operaciones de interceptación llevadas a cabo por los sistemas de defensa antiaérea iraníes frente a las incursiones de drones estadounidenses.

Desde el inicio de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, las fuerzas iraníes han anunciado sucesivos derribos de drones estadounidenses, entre ellos aeronaves MQ-9 Reaper, empleadas para operaciones de vigilancia y reconocimiento, así como para misiones agresivas. Teherán ha presentado estas interceptaciones como parte de sus operaciones de defensa frente a las incursiones aéreas estadounidenses.

El CGRI ha subrayado en distintas ocasiones los avances de Irán en el desarrollo de sus capacidades de defensa antiaérea, con sistemas cada vez más sofisticados y capaces de detectar e interceptar diversos tipos de amenazas aéreas, incluidos drones militares de última generación.