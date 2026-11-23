“Ha llegado el momento de corregir el rumbo de la política israelí y poner fin al enfoque del régimen de patrocinar el extremismo, brindar cobertura política y de seguridad al terrorismo de los colonos, alentar nuevos ataques y proteger a sus autores frente a cualquier rendición de cuentas”, ha enfatizado este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina en un comunicado, en el que ha instado a la comunidad internacional a adoptar medidas para frenar el aumento de los ataques de colonos israelíes en la ocupada Cisjordania y exigir responsabilidades al régimen israelí por patrocinar la violencia y proteger a sus autores frente a la justicia.

Asimismo, ha advertido de que las políticas del régimen están alentando nuevos ataques contra la población civil palestina y sus propiedades.

El comunicado se ha emitido después de que colonos israelíes atacaran varias aldeas palestinas a primera hora del domingo. Durante las agresiones, han incendiado 12 vehículos y pintado consignas racistas en las paredes de viviendas palestinas, según la Cancillería palestina.

Al describir estos hechos como “una nueva agresión criminal”, la Cancillería palestina ha señalado que forman parte de una campaña cada vez más intensa de violencia organizada por parte de los colonos en los territorios palestinos ocupados.

Asimismo, ha responsabilizado plena y directamente a las autoridades del régimen israelí de estas agresiones y de sus consecuencias.

De igual manera, ha instado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a cumplir con sus responsabilidades jurídicas y morales mediante la adopción de medidas efectivas para disuadir la violencia de los colonos y proporcionar protección internacional a la población palestina.

También ha exigido que rindan cuentas tanto los autores de los ataques como las personas e instituciones que incitan, financian o proporcionan cobertura política y de seguridad a estos actos de violencia.

En este sentido, ha abogado por acabar con la impunidad de los responsables.

Además, ha reclamado la imposición de sanciones internacionales contra el sistema de asentamientos israelíes, incluidos los colonos y las organizaciones y entidades que patrocinan, financian o incitan a las agresiones, así como las empresas que participan en las actividades de asentamiento.

En otra parte del comunicado, el Ministerio ha reiterado su demanda de establecer un Estado palestino independiente y soberano en los territorios ocupados, con Al-Quds Este como capital.

Alrededor de 750 000 colonos israelíes viven en 156 asentamientos ilegales y 360 puestos de avanzada en la ocupada Cisjordania, incluida Al-Quds (Jerusalén) del Este.

En los últimos meses, los palestinos han sido víctimas de reiteradas agresiones contra sus viviendas, tierras y medios de subsistencia, además de sufrir desplazamientos forzosos y la expansión de los asentamientos ilegales.

Según las cifras publicadas por la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y la Colonización, las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo 3133 agresiones contra los palestinos durante octubre. De ese total, 1764 fueron perpetradas por las fuerzas israelíes y 1369 por colonos.

Estas agresiones se producen en medio de una marcada intensificación de las operaciones militares israelíes y de la violencia de los colonos en la ocupada Cisjordania, desde que el régimen israelí inició su guerra genocida contra la asediada Franja de Gaza en octubre de 2023.