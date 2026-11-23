En un comunicado emitido este domingo, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, ha anunciado que sus fuerzas “han logrado llevar a cabo dos operaciones militares especiales. La primera tuvo como objetivo la refinería de petróleo de Rabigh y el impacto ha sido directo”.

Asimismo, Sari ha señalado que la segunda operación ha tenido como objetivo un radar en la región de Al-Dawasir, al sur de Riad, en dos fases, y ha confirmado que ha alcanzado su objetivo.

Desde el regreso de la escalada contra Yemen, las Fuerzas Armadas yemeníes han atacado periódicamente las capacidades militares, las infraestructuras y las instalaciones económicas de Arabia Saudí, en respuesta a los ataques contra objetivos similares en Yemen, ha añadido el teniente general.

En otro comunicado, Sari ha denunciado que “la aviación de guerra saudí ha llevado a cabo durante las últimas 24 horas 81 incursiones aéreas y ataques con misiles contra objetivos civiles en la capital, Saná, y las provincias de Al-Yauf, Taiz, Saada, Marib, Lahij, Al-Bayda y Al-Hudayda”.

El vocero castrense ha explicado que las agresiones se han llevado a cabo “con aviones F-15 y Typhoon, que despegaron de las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, mientras que los ataques con misiles procedieron de Nayran”. Asimismo, ha confirmado que estas agresiones han dejado víctimas mortales y heridos entre la población civil.

Sari ha indicado que el balance total de incursiones aéreas y ataques con misiles saudíes desde el inicio de la escalada contra Yemen asciende a 5581.

Yemen está sumido desde 2015 en una guerra y un bloqueo impuestos por Arabia Saudí y sus aliados, con el respaldo de Estados Unidos y países occidentales. En medio de una nueva escalada iniciada en julio con bombardeos saudíes cerca del aeropuerto de Saná, las fuerzas yemeníes han respondido con ataques contra objetivos económicos y energéticos saudíes, incluidas instalaciones de Aramco, y buques vinculados a Riad en el mar Rojo, mientras continúan sus avances frente a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.