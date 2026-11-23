Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el canal de Telegram Sama, citando al diario en hebreo Haaretz, escribió que desde comienzos del año gregoriano en curso 23 militares y oficiales activos israelíes se han suicidado, una cifra que constituye el mayor número de suicidios en el ejército israelí en los últimos 16 años.

Haaretz añadió que al menos 17 militares que formaban parte de las fuerzas de reserva e inactivas durante la guerra de este año se suicidaron.

Este año también se han suicidado 5 agentes de policía, y se han registrado 6 casos de suicidio entre los pacientes de la unidad de rehabilitación del Ministerio de Defensa (Guerra) de Israel.

Estas cifras y datos reflejan el aumento de los casos de suicidio en el aparato de seguridad de Israel, que se ha incrementado desde el inicio de la guerra el 7 de octubre.