Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles a Venezuela como la "nueva adquisición" de su país durante un discurso previo a su reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio de Malacañang, en Manila.

"Tenemos más energía que cualquier país del mundo", declaró Trump, quien aseguró que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo y gas natural "por mucho". "Si se suman Rusia y Arabia Saudita, somos mucho más grandes que esos dos juntos. Y luego se agrega Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición", añadió.

Trump afirmó que la guerra con Venezuela, "o lo que haya sido", duró 48 minutos, en alusión a la operación estadounidense de enero para sacar del poder al exlíder venezolano Nicolás Maduro. En virtud del acuerdo posterior, Estados Unidos obtuvo el control mayoritario de una gran parte de la riqueza petrolera del país. North American Blue Energy Partners, el productor respaldado por el Gobierno estadounidense, planea más que duplicar su producción de crudo en poco más de dos años.

El mandatario aseguró que el suministro energético de su país beneficiará a aliados como Filipinas y destacó los planes para "un nuevo gran oleoducto en Alaska" destinado a exportar energía a los aliados del otro lado del Pacífico. También habló de cooperación nuclear con Manila y de que Filipinas adopte tecnología estadounidense en su primer proyecto nuclear moderno.