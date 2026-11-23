Según la agencia TASS, los vuelos se llevarán a cabo entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, hora local, y algunos se realizarán a baja altitud, mientras que otros serán supersónicos en altitudes determinadas y coordinados con la Dirección de Transporte y la Autoridad de Aviación Civil de Estonia.

El control del espacio aéreo de los países bálticos, que carecen de una fuerza aérea independiente para esta misión, está a cargo de sus aliados de la OTAN, con cazas desplegados de forma rotatoria en la base aérea de Zokniai, en Lituania, desde 2004, y en la base aérea de Amari, en Estonia, desde 2014.

Las maniobras se producen mientras aumentan las tensiones entre Rusia, los países bálticos y la OTAN por la guerra en Ucrania, la seguridad fronteriza y las actividades militares en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó el 20 de noviembre al encargado de negocios de Estonia en Moscú tras la decisión del gobierno estonio de cerrar los pasos fronterizos restantes entre ambos países, y la portavoz de la diplomacia rusa, María Zakharova, calificó esa medida como "provocadora", al considerar que contribuye a agravar aún más las relaciones bilaterales y a aumentar la tensión en el Báltico.