Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano, tras criticar duramente las posturas del presidente y de algunos responsables de este país contra la Resistencia, subrayó que la defensa del territorio libanés no requiere el permiso de ninguna autoridad gubernamental y que la política de concesiones a Israel solo conducirá a un aumento de las exigencias y de las presiones de este régimen.

El Sheij Ali Al-Khatib, durante una ceremonia conmemorativa celebrada en la localidad de Labaya, en la Becá Occidental de Líbano, rindió homenaje a los mártires de la Resistencia y preguntó a las autoridades del país si sus concesiones habían logrado detener los bombardeos y las matanzas de civiles, o liberar los territorios ocupados de Líbano.

La Resistencia no necesita permiso de nadie para defender Líbano

Al subrayar que la actual calma temporal no es fruto de las posturas de los responsables libaneses contra la Resistencia, Al-Khatib declaró: «Ustedes no son quienes otorgan legitimidad a la Resistencia; la Resistencia no necesita que nadie le conceda legitimidad».

Añadió que, si las concesiones de las autoridades condujeran a la liberación del territorio, al cese de la agresión y a la garantía de los intereses del pueblo libanés, toda la nación las respaldaría; sin embargo, cada nueva concesión trae consigo la exigencia de más concesiones, y la dignidad y el honor no se alcanzan por el camino de la retirada.

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano criticó asimismo los ataques mediáticos y el empleo de ejércitos cibernéticos contra quienes cuestionan al poder, y subrayó que estas presiones no impedirán que se exprese la verdad.

Crítica explícita al presidente y legitimidad del «Acuerdo Marco»

Al-Khatib afirmó que la presidencia de la República pertenece a todo el pueblo libanés, y pidió al presidente que hable en nombre de todos los libaneses y que no reduzca la Resistencia a un grupo armado ni a una corriente confesional.

Al recordar la liberación del sur de Líbano el 25 de mayo de 2000, definió la Resistencia como reflejo de la voluntad de una nación y como un movimiento que goza de una amplia base social, y destacó el papel histórico de las fuerzas nacionales de las distintas confesiones en el enfrentamiento a la ocupación israelí.

Este dirigente libanés consideró asimismo que la aplicación del «Acuerdo Marco» sin recurrir al Consejo de Ministros ni a la Cámara de Diputados carece de fundamento legal y de legitimidad, y lo calificó de motivo de vergüenza para el poder y para quienes lo firmaron.

Al criticar que se acuse a la Resistencia y a sus mártires de dependencia de Irán, Al-Khatib preguntó: ¿acaso las fuerzas de la Resistencia han combatido para liberar el territorio de Irán o para defender el sur y la Becá de Líbano?

Criticó también el enfoque de algunos medios libaneses respecto al régimen sionista y afirmó que la seguridad nacional y el territorio de Líbano no son una mercancía negociable, y que alcanzar la dignidad y la victoria depende de defender la patria y de no someterse a los dictados de Estados Unidos e Israel.

Quienes han puesto sus esperanzas en la derrota de Irán se equivocan gravemente

En otra parte de su discurso, el vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano, al referirse a las amenazas de Donald Trump contra Irán, consideró que la voluntad de los pueblos es más poderosa que las potencias militares, y subrayó que ciertas corrientes políticas de Líbano han puesto sus esperanzas en la derrota de la República Islámica de Irán y en la toma del poder en Líbano, pero que esa ilusión no se hará realidad.

Al-Khatib, al aludir al fracaso de Estados Unidos en Afganistán, afirmó que quienes consideran a Estados Unidos e Israel vencedores del campo de batalla se equivocan gravemente.

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií de Líbano subrayó: Irán es hoy más poderoso y está más preparado que cuando comenzó el enfrentamiento anterior, y el enemigo no podrá alcanzar objetivos que ya antes no logró cumplir.

Asimismo, consideró que las amenazas de Trump contra la civilización histórica de Irán constituyen un intento de reavivar las diferencias entre árabes e iraníes, y afirmó que dichas amenazas han provocado la cohesión del pueblo iraní, tanto de los partidarios como de los opositores del Gobierno, frente a Estados Unidos.

Al explicar el motivo de su apoyo a Irán, Al-Khatib subrayó que este apoyo no obedece a consideraciones sectarias, sino a que Irán se mantuvo al lado del pueblo libanés en un momento en que muchos otros países se negaron a ayudarlo.

Para concluir, tras rendir homenaje a las familias de los mártires, subrayó que el pueblo libanés no retrocederá ante las presiones ni ante los intentos de hacerle rendirse ante Israel, y pidió a las autoridades que actúen a la altura de la dignidad y la posición de la nación libanesa.