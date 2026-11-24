En la carta, Darzi subrayó que el uso continuo del territorio, el espacio aéreo, las bases militares, las infraestructuras logísticas y otras instalaciones de algunos países de la región del Golfo Pérsico, especialmente Baréin y Kuwait, para asistir y apoyar las acciones agresivas de Estados Unidos tiene importantes consecuencias jurídicas desde la perspectiva del derecho internacional.

“Tales actos internacionalmente ilícitos no pueden ignorarse, pasarse por alto, normalizarse ni minimizarse jurídicamente”, afirmó el diplomático iraní, quien añadió que ningún gobierno puede eludir sus obligaciones internacionales o las responsabilidades derivadas de ellas permitiendo que su territorio se utilice como plataforma para la agresión contra otro Estado independiente.