En un comunicado publicado el lunes por la noche en su cuenta de X, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, informó de que varios cazas saudíes F-15SA despegaron a las 11:36 (hora local) de la base aérea Rey Jaled, situada cerca de Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí, y se dirigieron hacia las provincias yemeníes de Taiz y Lahij, en el sur del país.

Según Sari, los aviones de combate bombardearon varios autobuses y vehículos de transporte comercial en la zona de Mabaq, en el distrito de Al-Maqatira, provincia de Lahij. Durante el ataque, utilizaron bombas GBU-49 y GBU-12 de fabricación estadounidense.

El teniente general señaló que esta brutal agresión dejó decenas de víctimas civiles, entre muertos y heridos. Asimismo, advirtió de que el último ataque saudí contra Yemen no quedará sin respuesta.

Sari precisó que los cazas saudíes abandonaron el espacio aéreo yemení a las 12:55 (hora local) y regresaron a su base.

Ansarolá: Arabia Saudí obliga a los yemeníes a elegir entre morir de hambre o morir en la guerra

Por su parte, el jefe del equipo negociador del movimiento popular yemení Ansarolá, Mohammed Abdul Salam, criticó la política de Arabia Saudí y cuestionó sus verdaderas intenciones respecto a la paz en Yemen.

“El enemigo saudí, a la luz de su desastroso historial, pretende colocar al pueblo yemení ante dos opciones: morir de hambre o caer víctima de la agresión militar en curso. La realidad sobre el terreno demuestra que Arabia Saudí no quiere la paz ni la estabilidad y tampoco desea alcanzar soluciones políticas, pese a lo que proclama”, señaló Abdul Salam en su cuenta de X.

El responsable de Ansarolá también denunció el envío de armamento a Yemen desde distintos países, mientras la población necesita urgentemente ayuda humanitaria y suministros básicos.

“En un momento en que Yemen está bajo asedio y necesita urgentemente alimentos, medicamentos y trigo, se envían armas desde distintos países del mundo a este territorio”, añadió.

Asimismo, acusó a Riad de considerar Yemen únicamente un escenario de guerra y está dispuesto a prolongar su ofensiva.

“El régimen saudí considera a Yemen únicamente un campo de batalla y está dispuesto a continuar su agresión”, agregó.

Abdul Salam responsabilizó también a la comunidad internacional de las injerencias extranjeras en los asuntos internos de Yemen y la instó a actuar frente a las violaciones del derecho internacional por parte de Arabia Saudí. Asimismo, advirtió de que estas acciones obstaculizan los esfuerzos para alcanzar una solución política.

El funcionario yemení criticó que Riad destinara miles de millones de dólares a armamento y a alimentar las divisiones internas de Yemen, en lugar de contribuir a la estabilidad de los países vecinos. También llamó a la población yemení, independientemente de su condición o procedencia, a mantenerse alerta y aprender de las experiencias del pasado.

La reciente escalada se produjo después de que Arabia Saudí bombardeara en julio el Aeropuerto Internacional de Saná. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron aeropuertos e instalaciones petroleras saudíes, así como petroleros en el mar Rojo, y adoptaron una estrategia de “bloqueo por bloqueo”.