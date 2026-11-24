Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Sheij Mohamed bin Abdulrahman bin Yasim Al Zani, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, copresidieron el lunes en Washington el octavo Diálogo Estratégico Catar-EE. UU., según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar.

Ambos conversaron sobre «formas de fortalecer la cooperación y la asociación estratégica entre los dos países en los ámbitos político, económico, comercial, de inversión y cultural». También se centraron en la inteligencia artificial, mediante «la firma de una asociación para la aceleración de la inteligencia artificial», y en la minería, mediante «la firma de un memorando de entendimiento sobre el procesamiento de minerales críticos».

Las conversaciones abarcaron «el desarrollo de la cooperación en los asuntos internacionales, nuevas oportunidades de colaboración en América Latina y la asociación de defensa entre los dos países», junto con «la importancia de la libertad de navegación marítima». Asimismo, examinaron «varios asuntos de interés común».

El diálogo abordó «los últimos acontecimientos regionales», y subrayó «los continuos esfuerzos diplomáticos y la coordinación conjunta para reducir las tensiones y promover la seguridad y la estabilidad en la región».