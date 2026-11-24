La investigación surge a raíz de un informe exclusivo de la agencia Reuters que detallaba una reunión entre Vance y el entonces operador del gigante de materias primas Vitol, John Addison, una semana antes de que Estados Unidos bombardeara a Venezuela en enero y secuestrara al presidente Nicolás Maduro.

“Le escribo hoy con seria preocupación de que usted pueda haber utilizado su cargo de vicepresidente para ayudar a un importante donante político a conseguir lucrativas oportunidades de negocio relacionadas con el petróleo venezolano”, reza la carta enviada a Vance por la senadora Maggie Hassan, demócrata de Nuevo Hampshire.

Hassan asumirá la presidencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso. Está solicitando varios documentos a la oficina de Vance antes del 14 de diciembre. Entre ellos se encuentran comunicaciones entre Vance o su personal y Addison o la firma de corretaje.

Según una persona familiarizada con el asunto, Vance se reunió con Addison en diciembre de 2025 y estaba particularmente interesado en saber con qué rapidez se podría vender el crudo venezolano si Washington, hipotéticamente, obtuviera el control de los suministros petroleros de Venezuela. Addison le aseguró a Vance que Vitol estaba en una buena posición para realizar esa tarea.

Hassan escribió en su carta que, “a pesar de las negaciones de su oficina y del Sr. Addison, los registros de vuelo sitúan su jet privado y su avión gubernamental en el mismo aeropuerto de Montana el día de la supuesta reunión”.

En esta misma tónica, Addison afirmó que el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, le llamó dos días después del secuestro de Maduro para informarle que Trump planeaba vender el petróleo crudo de Venezuela, país miembro de la OPEP y para saber si Vitol estaba interesado en aceptar la oferta.

Posteriormente, Vitol y su rival, la empresa Trafigura, con sede en Singapur, firmaron licencias especiales para vender petróleo venezolano, según informaron ambas compañías.

EE.UU. anunció que gestionó más de 12 mil millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos durante los primeros nueve meses de este año.

EE.UU. secuestró a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una invasión militar a principios de enero y los trasladó a Nueva York para ser procesados ​​por “cargos penales”. Tras el secuestro, Trump y su administración anunciaron que las petroleras estadounidenses ayudarían a reactivar la industria petrolera venezolana.

Estados Unidos obtuvo petróleo venezolano a precio reducido y una participación del 35 % en una empresa petrolera privada mediante un acuerdo firmado a finales de agosto que le otorga acceso a las reservas petroleras de Venezuela.

El acuerdo no especifica claramente los beneficios para Venezuela, a pesar de que el país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con estimaciones que superan los 300 mil millones de barriles.