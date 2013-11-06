Rohani: ‘Resistencia Frente a Enemigos, Gran Enseñanza de Ashura’

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — La llegada del nuevo año de la hégira lunar recuerda a los musulmanes, especialmente a los chiíes, la gran tragedia de Asura, el día 10 del primer mes del calendario islámico (moharram). En dicha fecha, hace 1374 años (680 d.C.), el tercer imam de los musulmanes chiíes, el Imam Husein (la paz sea con él), murió como mártir, junto con sus 72 fieles seguidores, en una guerra por la defensa de la religión islámica. El mandatario persa ha formulado estas declaraciones al inicio de la reunión del Gabinete iraní, para después subrayar que lo que nos quiere enseñar Ashura no es solo luchar y sacrificarnos para defender las creencias religiosas y del ser humano. Los sucesos ocurridos durante de Ashura, además de darnos lecciones de moralidad, moderación, remisión y tolerancia, nos dan a entender la forma correcta de conversar con el rival, en base a la lógica, ha manifestado Rohani. Asimismo, ha señalado que, transcurridos más de 1 300 años de tal fecha, “lo ocurrido sigue aún muy presente y cada día que pasa se hace más patente a la hora de despertar a la comunidad internacional, dándola a entender qué significan la libertad, la valentía y el sacrificarse por los ideales”. Haciendo referencia al gran esmero que pone la nación iraní en rememorar ese acontecimiento histórico, ha declarado que “todas las evaluaciones políticas de nuestro país se inspiran en los hechos que tuvieron lugar en Ashura”. Todos los años, los musulmanes chiíes conmemoran el día de Ashura en Irán y otros países del orbe, incluso los no musulmanes, celebrando ceremonias de luto en las cuales son explicados, por eruditos en el Islam, los diferentes aspectos de los hechos acaecidos en tal señalada fecha. © 2005-2013 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA.ir y el autor.::::112