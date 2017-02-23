Según la Agencia Noticiosa de Ahlul Bait (P) - Una enmienda constitucional fue aprobada por el parlamento de Bahréin con el fin de someter a juicio militar a quienes, aún siendo civiles, sean opositores.



La medida viene acompañada de una ola de arrestos en aldeas chiitas bajo cargos de "afectar el orden público".



La proscrita Sociedad Nacional Islámica Al-Wefaq denunció una campaña represiva de parte de las fuerzas policiales que hasta el momento condujo a la detención de otros 20 activistas antigubernamentales.



Recientemente fueron apresados 20 residentes en regiones shiítas de edades entre 20 y 65 años.



Los voceros de la oposición refirieron que ocho de los detenidos también deberán responder ante la justicia por "haber recibido entrenamiento militar en armas y el uso de explosivos en Irán e Iraq".



La dinastía Al-Jalifa, promovió enmiendas a la Carta Magna en la cámara baja del parlamento, cuyos legisladores votaron ayer a favor de someter a civiles a juicios en tribunales castrenses.



En virtud de la modificación del artículo 105, lo cual requerirá también la aprobación de la cámara alta, los civiles acusados con daños al interés público o terrorismo podrían ahora sentarse en el banquillo ante jueces militares, con lo que ello presupone de severas penas, explicaron.



Protestas esporádicas en demanda de reformas constitucionales y la democratización de la monarquía se intensificaron la semana pasada en ocasión del aniversario del alzamiento de 2011, tanto en las calles de Manama como en las de aldeas del interior, en particular Nuwaidrat.





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