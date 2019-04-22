“El régimen sionista demuestra su nerviosismo ante un nuevo Hezbolá bien armado y con amplias capacidades”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) –Algunos sectores israelíes también especulan con el hecho de que Hezbolá pueda haber adquirido un sistema de misiles antiaéreos multicapas que pueda contrarrestar la amenaza de la aviación israelí.

Un alto comandante del ejército israelí acaba de reconocer que, en caso de una nueva guerra entre Israel y Hezbolá, este último podría lanzar cada día mil misiles contra los territorios ocupados por el enemigo israelí.

El nuevo jefe de las fuerzas terrestres del ejército israelí Yoel Strick, ha señalado en una entrevista con Ynet que en caso de una nueva guerra entre Israel y Hezbolá, los israelíes tendrían que evacuar todas las zonas limítrofes con el Líbano. Sin embargo, esto no salvaría a los israelíes de los misiles de alcance medio de Hezbolá, que pueden alcanzar cualquier parte de la entidad sionista.

El alto comandante israelí también afirmó que, en caso de conflicto, Hezbolá podría llevar a cabo una operación sorpresa en el norte de los territorios ocupados, y en especial en la Ribera occidental.

“Hezbolá ha desplegado sus fuerzas militares en 200 aldeas en el sur del Líbano. Ellas han sido reforzadas y equipadas con misiles, misiles antiaéreos y centros de mando para enfrentarse al ejército israelí, en caso de guerra en esta región”, afirmó el alto rango israelí, durante una entrevista. concedida al sitio de información de Ynet.

Destacó que el movimiento de resistencia libanés estaba fortaleciendo su arsenal de armas y misiles para apuntar a más objetivos estratégicos dentro de Israel si se desata una nueva guerra.





© 2005-2019 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA24 y el autor/traductor.



::::

245