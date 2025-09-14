Informe fotográfico | Éxodo masivo de palestinos desde el norte de Gaza

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el proceso de desplazamiento de los palestinos desde el norte de Gaza hacia el sur y las zonas consideradas seguras continúa. Los informes señalan que muchos de estos desplazados, en medio de rutas largas y peligrosas, enfrentan una grave escasez de agua, alimentos y refugio, mientras que la comunidad internacional ha advertido sobre las consecuencias de este traslado forzoso.

