Fotos: La hermosa estación de metro “Santa María” de Teherán muestra la profundidad de la cercanía entre las religiones abrahámicas y el islam shiíta

La vigésimo quinta estación de la Línea 6 del metro de Teherán, nombrada en honor a Santa María (la paz sea con ella), se encuentra junto a la calle Karim Jan, en el Distrito 6 de la capital iraní. Esta estación, edificada en nombre de la madre del profeta Jesús (la paz sea con él), puede considerarse la más hermosa del sistema metropolitano de Teherán. Gracias al incansable esfuerzo de los directivos, ingenieros y experimentados trabajadores de la Compañía de Ferrocarriles Urbanos y Suburbanos de Teherán, el proyecto se encuentra en sus etapas finales y se aproxima a su inauguración. Esta magnífica estación de metro refleja la profundidad de la cercanía entre las religiones abrahámicas y el islam shiíta, y, construida en el corazón de la República Islámica de Irán, se erige como un símbolo del respeto especial que el islam shiíta profesa hacia la figura de la Santa María y hacia el cristianismo.

