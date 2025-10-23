Voluntarios de la campaña «¿Quién es Huséin (P)?» en Sídney brindan apoyo a familias refugiadas libanesas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la ciudad de Sídney conmemoró el Día del Refugiado junto a familias libanesas que llegaron el año pasado tras huir de la guerra. Los voluntarios de la campaña «¿Quién es Huséin (P)?» han acompañado y asistido a estas familias desde entonces, ofreciendo ayuda solidaria inspirada en los valores del Imam Huséin (P).

Código de noticia: 1742031 fuente: Abna24