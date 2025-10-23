Informe fotográfico | El ayatolá Alí Jamenei recibe a los organizadores del congreso internacional en honor al ayatolá Mirza Mohammad Hossein Naeini

Los organizadores del congreso internacional en conmemoración del ayatolá Mirza Mohammad Hossein Naeini, una figura clave en la historia del chiismo y la Revolución Constitucional iraní, se reunieron con el Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida), el pasado 22 de octubre de 2025 en Teherán.

Código de noticia: 1742062 fuente: Abna24