Informe fotográfico | El santuario del Imam Ali (P) en Najaf se llenó de luz y júbilo mientras los servidores alíes conmemoraban con fervor el natalic

El santuario del Imam Ali (P) en Najaf quedó sumergido en luz y regocijo, y los servidores alíes con la realización de una ceremonia espiritual celebraron con fervor el bendito nacimiento de Hazrat Zaynab (S). El ambiente se vio impregnado de melodías de alabanza y del aroma de flores zaynabíes, y los peregrinos junto con los custodios expresaron gratitud mediante festejos y plegarias en este auspicioso nacimiento.

Código de noticia: 1743783 fuente: Abna24