Informe fotográfico | Enlutamiento del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB) en la última década del mes de Safar

Coincidiendo con la llegada de la última década del mes de Safar y en vísperas del aniversario del martirio de Su Excelencia el Profeta (la paz sea con él y su familia), el Imam Hasan al-Muytaba (la paz sea con él) y el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), el patio y el recinto del luminoso Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida fueron engalanados y cubiertos de luto con inscripciones de tela negra.

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