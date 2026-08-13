Informe fotográfico |Duelo por el martirio del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB) en el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (PB)
Este jueves, 13 de agosto de 2026, coincidiendo con el 29 de Safar, aniversario del martirio del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), los servidores de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) partieron desde la Mezquita del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) hacia el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) para presentar sus condolencias a la hermana del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él).
13 agosto 2026 - 22:12
Código de noticia: 1852278
fuente: Abna24
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