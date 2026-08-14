Informe fotográfico | Ceremonia de Sham-e Gharibán por el martirio del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB) en el Sagrado Santuario Razaví

La ceremonia de Sham-e Gharibán del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) comenzó la noche del jueves 13 de agosto de 2026, con la presencia del ayatolá Ahmad Marví, custodio del Astán Quds Razaví, un grupo de servidores, peregrinos y residentes del santuario razaví, con la marcha de los dolientes desde la calle Shirazi hacia el Sagrado Santuario Razaví, y se celebró en el patio de la Revolución Islámica del Sagrado Santuario Razaví.

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