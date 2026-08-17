Informe fotográfico | Ceremonia de cambio de la bandera del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB) al inicio de Rabi‘ al-Awwal
En vísperas de la llegada del tercero de Rabi‘ al-Awwal y el fin de los dos meses de Muharram y Safar, la bandera de la cúpula iluminada y la cubierta del sagrado zarih del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) fueron cambiadas el domingo 16 de agosto de 2026 con la presencia de los servidores del sagrado Santuario Razavi.
17 agosto 2026 - 16:12
Código de noticia: 1853530
fuente: Abna24
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