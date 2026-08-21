Informe fotográfico | Ceremonia de luto por el martirio del Imam Hasan al-Askari (PB) en el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (PB)

Con motivo del aniversario del martirio del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él), las procesiones de luto se congregaron en el Santuario Sagrado de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) y, tras presentar sus condolencias ante la Señora de la Nobleza, se sumaron a las ceremonias de duelo.

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