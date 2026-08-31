El bien y la rectitud del hombre en la vida individual; lo que el Corán considera mejor para la felicidad del ser humano

El Corán no se limita a enunciar preceptos y prohibiciones, sino que en ciertos pasajes habla explícitamente del "bien" y la rectitud del ser humano; desde el arrepentimiento y el retorno del pecado hasta la paciencia, el ayuno, la limosna oculta y la entereza frente a la calumnia. Son actos que pueden parecer difíciles en apariencia, pero que el Corán considera mejores para el crecimiento y la felicidad del ser humano.

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