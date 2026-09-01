El bien y la rectitud del hombre en la vida social; recomendaciones del Corán para construir una sociedad sana

El Sagrado Corán no concibe el bien y la rectitud del ser humano únicamente en la adoración y en la enmienda de los asuntos individuales, sino que ofrece también lineamientos para las relaciones sociales y los derechos recíprocos hacia los demás y hacia la comunidad; el respeto de los derechos económicos, la preservación de la privacidad, la indulgencia con el deudor, la yihad, la defensa frente al enemigo y la preferencia del recuerdo de Dios sobre el comercio son enseñanzas que muestran que, desde la perspectiva coránica, el bien del hombre depende también de una conducta responsable y del respeto de los derechos ajenos en la sociedad.

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