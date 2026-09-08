Las estrategias del Corán para preservar la cohesión y la autoridad de la sociedad

Según el testimonio del Corán, en la historia de los pueblos de Ad y Zamud, y en la experiencia histórica de al-Ándalus, el colapso de las sociedades no comienza únicamente por la debilidad frente a un poder externo; más bien, la división, el distanciamiento de los valores religiosos y morales, y el descuido en mantener la preparación militar pueden desgastar desde dentro los cimientos de la autoridad y allanar el terreno para su derrumbe.

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