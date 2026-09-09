Estrategias coránicas para hacer frente a la guerra cognitiva

En la guerra cognitiva, el objetivo no es únicamente la difusión de información falsa, sino también el debilitamiento de la capacidad de discernimiento y de toma de decisiones de la sociedad. El Corán, al hacer hincapié en la verificación de los hechos, en evitar seguir algo sin conocimiento, en hacer frente a la propagación del miedo, en la paciencia y la perseverancia, en la elección consciente y en la preservación de la unidad, ofrece un marco para proteger la capacidad de análisis y la cohesión social frente a las corrientes de tergiversación y engaño.

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