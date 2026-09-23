Informe fotográfico | Protesta contra la continuación de la prohibición de los vuelos de Irán en el Líbano

La delegación «Amigos del Líbano e Irán» organizó una manifestación de protesta frente a la sede del Consejo Superior Islámico Shií del Líbano, en rechazo a la continuación de la prohibición de los vuelos aéreos entre Irán y el Líbano. Los manifestantes también expresaron su rechazo al enfoque parcial de las autoridades libanesas y a la medida deliberada de perjudicar a un amplio sector de los ciudadanos de este país.

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