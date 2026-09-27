Con motivo del aniversario del martirio del mártir Sayyed Hasán Nasralá
Informe fotográfico | Sayyed Hasán Nasralá, el secretario general mártir de Hezbolá del Líbano
Sayyed Hasán Nasralá, ex secretario general de Hezbolá del Líbano, fue una de las figuras más destacadas de la corriente de la Resistencia, que durante años desarrolló una intensa actividad política y de lucha en el Líbano, y que finalmente, tras el ataque del régimen sionista contra la periferia sur de Beirut, fue martirizado el 27 de septiembre de 2024.
27 septiembre 2026 - 17:53
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fuente: Abna24
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