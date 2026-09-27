Informe fotográfico | Sayyed Hasán Nasralá, el secretario general mártir de Hezbolá del Líbano

Sayyed Hasán Nasralá, ex secretario general de Hezbolá del Líbano, fue una de las figuras más destacadas de la corriente de la Resistencia, que durante años desarrolló una intensa actividad política y de lucha en el Líbano, y que finalmente, tras el ataque del régimen sionista contra la periferia sur de Beirut, fue martirizado el 27 de septiembre de 2024.

Código de noticia: 1870806 fuente: Abna24