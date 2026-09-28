Informe fotográfico | Celebración de graduación de estudiantes palestinos en el campo de refugiados de Nuseirat, Gaza
La ceremonia de graduación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas en el campo de refugiados de Nuseirat, Gaza, se celebró con la presencia de las familias y de los miembros del cuerpo docente; una ceremonia que tuvo lugar en medio de los continuos y extensos daños sufridos por el sector educativo en la Franja de Gaza.
28 septiembre 2026 - 17:55
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fuente: Abna24
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