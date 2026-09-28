Informe fotográfico | Francia: los miembros de la organización benéfica «¿Quién es Hussain?» entablan diálogo con la gente
Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahl al-Bayt (PB) – ABNA –, 32 voluntarios de la organización benéfica «Who is Hussain/¿Quién es Hussain?» en Francia recorrieron, mediante un programa creativo, un trayecto de 8 kilómetros por la ciudad de París; un programa en el que los participantes, a lo largo del camino, se enfrentaban a interesantes desafíos basados en las preguntas de los habitantes locales acerca de esta organización.
Los voluntarios, en el transcurso de estos desafíos, se detenían en distintos puntos del recorrido y conversaban con las personas que pasaban a su lado. El tema de estas conversaciones eran las cuestiones sociales, los valores huseiníes y las vías que cada persona puede emprender para generar un cambio positivo en la sociedad.
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