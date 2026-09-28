Informe fotográfico | Francia: los miembros de la organización benéfica «¿Quién es Hussain?» entablan diálogo con la gente

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahl al-Bayt (PB) – ABNA –, 32 voluntarios de la organización benéfica «Who is Hussain/¿Quién es Hussain?» en Francia recorrieron, mediante un programa creativo, un trayecto de 8 kilómetros por la ciudad de París; un programa en el que los participantes, a lo largo del camino, se enfrentaban a interesantes desafíos basados en las preguntas de los habitantes locales acerca de esta organización.

Código de noticia: 1871113 fuente: Abna24