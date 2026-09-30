Informe fotográfico | Ceremonias en Beirut, Bagdad y Teherán con motivo del segundo aniversario del martirio de Sayyid Hasán Nasralá
Miles de simpatizantes y partidarios de Hezbolá del Líbano, en Beirut, Bagdad y Teherán, honraron con ceremonias conmemorativas el segundo aniversario del martirio de Sayyid Hasán Nasralá, anterior secretario general de Hezbolá. Nasralá alcanzó el martirio el 27 de septiembre de 2024, a consecuencia de un ataque aéreo de Israel contra el suburbio sur de Beirut.
30 septiembre 2026 - 20:55
Código de noticia: 1872266
fuente: Abna24
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